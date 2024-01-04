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Сегодня, 16:38

Петржела — о подписании «Зенитом» Педро: «Лучше, чтобы шанс получил русский 17-летний игрок»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость, что нападающий «Коринтианса» Педро дос Сантос стал игроком сине-бело-голубых.

«Надо, чтобы играли молодые русские. Это большая проблема «Зенита». Я не понимаю, зачем им академия. Честно. Потому что футболисты из академии все равно не получают место в основе. Лучше, чтобы шанс получил русский 17-летний игрок», — сказал Петржела «СЭ».

17-летний бразилец присоединится к «Зениту» 12 января.

Властимил Петржела
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Педро (Зенит)
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