Петржела — об агентских выплатах «Зенита»: «У них так много денег, что они совсем не против их потратить»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился мнением об агентских выплатах сине-бело-голубых за 2023 год.

«Это большие деньги. У «Зенита» их так много, что они совсем не против их потратить. «Но я лучше бы вложил их в молодежь «Зенита», — сказал Петржела «СЭ».

В 2023 году «Зенит» потратил 927,6 миллиона рублей на выплаты агентам футболистов.

После ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ «Зенит» (41 очко) продолжает лидировать в РПЛ, но команду Сергея Семака снова может обойти «Краснодар» (39), который в 22-м туре сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет 31 марта.

Константин Передерий