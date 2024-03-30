«Балтика» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Балтики» и «Пари НН» на матч 22-го тура чемпионата России.

Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес Р., Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Фамейе, Лисакович, Козлов, Фернандес А.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Шнапцев, Трошечкин, Кучаев, Марадишвили, Майга, Кухарчук.

Клуб из Нижнего Новгорода располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ с 28 набранными очками. У калининградской команды 12 баллов и 15-я позиция.