Петржела: «Я бы поставил миллион евро на победу «Зенита» в РПЛ — ставка выиграет»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что был бы готов сделать ставку в размере одного миллиона евро на победу команды Сергея Семака в чемпионате России.

«Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы — их доминирование может продолжаться очень и очень долго», — заявил Петржела «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 8 турах. Следующий свой матч команда Семака проведет против «Оренбурга».