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Сегодня, 14:25

Воробьев считает, что в следующем сезоне «Оренбург» может побороться за медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:2).

«В матче с ЦСКА «Оренбургу» не хватало последнего паса. Хорошо выходили из обороны, но есть большие проблемы в завершающей стадии. Если судить по игре, то «Оренбург» должен быть выше в турнирной таблице. Есть еще шансы подняться выше, и все к этому стремятся. Никто из команды не хочет быть в середине таблицы. Есть уверенность, что в следующем сезоне мы сохраним и улучшим этот результат: даже можем побороться за медали», — приводит слова Вороьева «Чемпионат».

Напомним, что после 26-го тура РПЛ «Оренбург» в турнирной таблице расположился на восьмой строчке, набрав 39 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5096891-forvard-orenburga-vorobyov-v-sleduyuschem-sezone-my-mozhem-poborotsya-dazhe-za-medali.html
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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