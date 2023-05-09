КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Бирюков заявил, что матчи со «Спартаком» всегда складываются трудно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

После матча «Зенит» — «Спартак», по итогам которого сине-бело-голубые оформили десятый чемпионский титул, Михаил Бирюков, легендарный вратарь и тренер сине-бело-голубых, объяснил, почему все матчи с красно-белыми сложились в этом сезоне тяжело.

«Самый главный подарок — победа над «Спартаком». Чувствую себя прекрасно. Но играть не могу. Тренировать могу. Очень трудно матчи со «Спартаком» всегда складываются. Редко бывает, что кто-то проваливается. Но сегодня драматическая игра была, очень приятно, что мы все-таки дожали спартаковцев на последних минутах и выиграли», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона стал чемпионом России. В минувшем туре питерцы обыграли «Спартак» (2:3).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-biryukov-matchi-so-spartakom-vsegda-sklady-vayutsya-trudno/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Масалитин объяснил нервами грубую ошибку голкипера «Спартака» Селихова
«Посмотрю скучный матч, но не скучную фигурку. Футбол в России популярнее». Кучаев — о романе с Радионовой и ЦСКА
Романцев о Сергееве: «Думающий, нестандартный нападающий»
Романцев: «Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов»
Романцев о Селихове: «Для меня вратари — люди из другого мира. Не могу понять логику их ошибок»
«Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов». Романцев разбирает поражение от «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин объяснил нервами грубую ошибку голкипера «Спартака» Селихова

Воробьев считает, что в следующем сезоне «Оренбург» может побороться за медали РПЛ