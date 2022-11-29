Игорь Лещук: «Если «Зенит» не будет страдать фигней, то станет чемпионом России»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что нужно сделать «Зениту» для того, чтобы стать чемпионом России.

«Если «Зенит» фигней страдать не будет, станет чемпионом, а если расслабятся — может быть, будет интрига: надеюсь, между «Динамо» и «Зенитом», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет таблицу чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга набрала 42 очка за 17 туров. «Динамо» занимает 4 место с 29 баллами.

В текущем сезоне 26-летний голкипер сыграл за московский клуб 7 матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов.