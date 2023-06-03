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Сегодня, 15:00

Вратарь сборной Азербайджана назвал «Спартак» самым большим клубом в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Карабаха» из Агдама и сборной Азербайджана и семикратный чемпион Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал, как обстоят дела у бывшего спартаковца Филипа Озобича, и высказал мнение о существующей иерархии в российском футболе.

«Филип у нас, в «Карабахе». Очень хороший футболист и человек. Мы с ним нечасто говорим о России, но он иногда вспоминает Черчесова — как человека, который взял его в «Спартак». И Карпина, который его убрал, ха-ха. А если серьезно, легионеру в юном возрасте приезжать в такой клуб — очень тяжело. Все-таки «Спартак» — очень громкое имя. И какие бы результаты у них ни были — сколько лет они уже не могут выиграть чемпионат! — это все равно самый большой клуб в России. Сколько бы «Зенит» ни выигрывал чемпионатов, клуба больше «Спартака» в стране нет», — приводит слова Магомедалиев «Чемпионат».

После 29 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Чемпионом стал «Зенит» (67 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5123665-magomedaliev-skolko-by-chempionatov-ni-vyigral-zenit-spartak-samyj-bolshoj-klub-rf.html
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