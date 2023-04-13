Якубко: «Думаю, найдется достаточно футболистов, которые будут готовы заменить Малкома и Клаудиньо в «Зените»

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко заявил, что в «Зените» не будут сильно переживать из-за ухода Малкома и Клаудиньо.

«Думаю, найдется достаточно футболистов, которые будут готовы прийти в «Зенит» и заменить Малкома и Клаудиньо. Если уйдут эти двое, они найдут следующих двух, которым насыплют столько, что они года три-четыре отыграют за «Зенит». Что касается денег, «Зенит» может купить почти любого футболиста Европы. Они могут купить себе еще двоих-троих, как Малком и Клаудиньо, и им тоже выдать российские паспорта», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

25-летний Клаудиньо выступает в питерской команде с 2021 года. Его контракт также действует до лета 2027 года. Он сыграл за «Зенит» в текущем сезоне 19 матчей, забил три гола и оформил восемь голевых пасов.