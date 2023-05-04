Ярошик: «Все теории Газзаева были такими утомительными, что я ложился поудобнее и ставил ноги на другой стул»

Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, чем ему запомнился экс-главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

«Нырки в бассейне — самая запоминающаяся часть работы с Газзаевым? Мне Газзаев больше запомнился тем, что мы каждый вечер разбирали какую-нибудь игру дольше часа. Все эти теории были такими утомительными, что я просто ложился поудобнее и ставил ноги на другой стул. Тогда еще были некачественные записи игр, и мы постоянно ставили на паузу. Представляю, как было скучно это смотреть ребятам, которые не попадали в состав», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Газзаев был главным тренером ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004-го по 2008-й. Под его руководством московский клуб стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны, дважды завоевывал Суперкубок России и выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.