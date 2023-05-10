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Сегодня, 16:07

Ярошик рассказал, почему у него не получилось показать себя в «Челси»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик объяснил, почему у него не получилось раскрыть свой потенциал в лондонском клубе.

«Когда я переходил в «Челси», то казалось, что мне по силам там закрепиться. А кто бы отказался от такого предложения? И я согласился, но Жозе определился с 11 футболистами и ставил их постоянно в состав, побеждая в матче за матчем со счетом 1:0. К сожалению, не получилось показать себя в «Челси», но ты знаешь, когда я за ЦСКА играл против них, то Джон Терри, Фрэнк Лэмпард еще не были такими звездными футболистами. У них все только начиналось в том сезоне, и уже после победы в чемпионате Англии о них заговорили», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Ярошик играл за «Челси» с 2005 по 2006 год. В составе лондонского клуба он провел 20 матчей и стал чемпионом АПЛ. Также полузащитник выступал за «Спарту», ЦСКА, «Селтик», «Крылья Советов», «Алавес» и другие команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-v-chelsi-u-menya-ne-poluchilos-potomu-chto-mourino-opredelilsya-s-11-futbolistami-i-stavil-ikh-postoyanno-v-sostav-249888/
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Челси
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