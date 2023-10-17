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Сегодня, 20:51

Ярошик считает, что российских футболистов в Европе не ждут

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, кто из российских футболистов мог бы перейти в европейский клуб.

«Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Я все-таки недолго пробыл в России. Главное для футболистов — иметь желание попробовать свои силы за границей. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. С удовольствием и раскрытыми руками ваших игроков не будут брать европейские клубы. Соболев? У него уже возраст, ему 26 лет, но в футболе все возможно. Другое дело — молодые футболисты, но они тоже еще не выросли ни как люди, ни как футболисты. Наверное, идеального возраста нет», —приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irzhi-yaroshik-rossijskih-futbolistov-v-evrope-ne-zhdut/
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
УЕФА
ФИФА
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