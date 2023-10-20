Юран — о потенциале Севикяна: «Для него достижимы и ведущие клубы Европы»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поделился мнением о потенциале атакующего игрока своей команды Эдгара Севикяна.

— Тренеры часто не любят, когда молодым игрокам в прессе уделяют слишком много времени. В случае с Севикяном это вас не беспокоит?

— Когда я закончил играть и начал тренерскую карьеру, начал замечать, как из молодого парня, который сверкнул в нескольких матчах, сразу звезду лепят. Я противник таких моментов, потому что в этом возрасте сложно реально смотреть на вещи. Когда о тебе начинают много говорить и писать, ты вольно или невольно держишь в голове мысль, что, раз пишут, значит, ты уже все умеешь. Многих, кого хвалили, мы уже и вспомнить не сможем. Поэтому, пока я работаю с Севикяном, буду держать этот процесс на контроле. Если надо, подскажу. А парень действительно талантливый, и хочется, чтобы он дошел до по-настоящему высокого уровня.

— Неужто и ведущие клубы Европы для него достижимы?

— Думаю, да. Процентов 30-35 своего потенциала он еще не раскрыл. И прибавит, если голова будет на месте.