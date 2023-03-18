Юран: «Спартак» — не конкурент «Зениту», у них нет своего Малкома»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Интриги в РПЛ нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкурент команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы. Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своего Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков. Второе место занимает «Спартак» с 40 очками.