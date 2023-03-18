0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:06

Юран: «Спартак» — не конкурент «Зениту», у них нет своего Малкома»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Интриги в РПЛ нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят. Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкурент команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы. Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своего Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков. Второе место занимает «Спартак» с 40 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-spartak-ne-konkurent-zenitu-u-nih-net-svoego-malkoma/
dsadadad
Сергей Юран
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Оренбург» — «Спартак» — 2:0! Воробьев удвоил преимущество хозяев
«Оренбург» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча
«Оренбург» — «Спартак»: хозяева вышли вперед благодаря голу Ковалева
Зеленов — о посте Бальде: «Это не имеет никакого отношения к «Спартаку»
В «Спартаке» рассказали о встрече тренерского штаба клуба с судьями
«Меня называли викингом». Известный футболист завершил карьеру в 31 год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пименов: «Жоау Мариу — один из самых сильных легионеров «Локомотива», нужно было его оставлять»

В «Спартаке» рассказали о встрече тренерского штаба клуба с судьями