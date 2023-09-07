Юрист «Спартака» рассказал, что Игнатова могут дисквалифицировать на полгода на следующей неделе

Юрист полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова Ирина Бжезовская прокомментировала возможную дисквалификацию футболиста.

«Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановило, но по нашей информации оно будет возобновлено на следующей неделе и слушание будет назначено через неделю. Требование — дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть», — приводит слова Бжезовской «Матч ТВ».

В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но спустя год 23-летний футболист решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал от футболиста 9,5 миллиона рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но затем комитет по статусу футболистов встал на сторону агента. Таким образом, Игнатов должен выплатить Маньякову требуемую сумму.

8 июня стало известно, что агент обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.