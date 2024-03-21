Юрист «Спартака» рассказала, когда завершатся судебные разбирательства с Газизовым

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе разбирательства с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Стороны подписали соглашение, во исполнение которого обратились в суды с заявлениями о прекращении производства по делам, пока дат рассмотрения нет. Думаю в течение месяца будут прекращены все судебные процессы», — сказала Завьялова «СЭ».

Ранее Завьялова сообщала, что «Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме дела с распиской Леонида Федуна.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» в 2020 году. Судебные разбирательства между сторонами продолжаются с 2021-го. Газизов подал семь судебных исков, ни один из которых не получил удовлетворение суда.

После ухода из «Спартака» Газизов на два года вернулся в «Уфу», а с прошлого лета занимает пост генерального директора в махачкалинском «Динамо».