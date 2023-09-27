Юрист Зайцев: «Решение РФС не снимает с Игнатова обязанность выплаты долга агенту Маньякову»

Генеральный директор юридической компании SILA Юрий Зайцев, представляющий интересы футбольного агента Александра Маньяков, прокомментировал «СЭ» решение Палаты по разрешению споров РФС по делу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

Палата не стала дисквалифицировать футболиста за то, что он расторг контракт с агентом Маньяковым в одностороннем порядке.

«Чтобы понимать, почему в отношении Михаила Игнатова в Палате РФС ведется одновременно несколько производств, необходимо объяснить контекст. В 2022 году РФС удовлетворил требование агента Игнатова, Александра Маньякова, о взыскании убытков, причиненных расторжением агентского договора между ними.

Футболист обжаловал решение РФС в суд общей юрисдикции, но успеха не добился — результат трех судебных инстанций таков: «Иск, поданный Игнатовым, не может быть рассмотрен в суде общей юрисдикции». Теоретически же возможная кассационная жалоба в Верховный суд практически никогда не удовлетворяется.

Сегодня же на заседании Палаты рассматривалось два дела, сторонами в которых являются Михаил Игнатов и Александр Маньяков. Первое дело касалось требования применить к футболисту санкции, вплоть до дисквалификации, как раз за обращение в суд в нарушение правил, установленных регламентами РФС. В сентябре 2022 года суд по требованию футболиста наложил на РФС запрет применять к футболисту санкции за неисполнение решения РФС, что почти на год лишило агента единственного метода понуждения футболиста к выплате.

На наш взгляд, положения Регламентов РФС запрещают не только переносить споры субъектов футбола в суд как таковые, но и препятствовать работе юрисдикционных органов путем судебных запретов. Поэтому такой запрет является самостоятельным основанием для применения к футболисту санкций. Однако Палата с нашей позицией не согласилась, указав, что аналогичное дело о самом факте обращения Игнатова в суд и потенциальных санкциях за это уже рассматривалось (что действительно так) и прекратила производство. Независимо от нашей позиции мы уважаем решение Палаты, тем более что оно никак не снимает с футболиста обязанность выплаты долга и не лишает агента права подавать заявления о применении к футболисту санкций за неисполнение решения Комитета РФС по статусу игроков.

Второе же сегодняшнее дело касалось санкции как раз за повторное неисполнение футболистом решения 2022 года в порядке ст. 54 Регламента РФС по разрешению споров. Одна такая санкция была применена к футболисту еще до упомянутого ранее судебного запрета, а он, в свою очередь, утратил силу в тот момент, когда суд отказал Игнатову в рассмотрении иска. Поэтому Палата возобновила применение санкций к футболисту именно за то, что он до сих пор не выплатил агенту убытки по решению РФС 2022 года. По данному делу санкции в виде повторного штрафа к футболисту применены, никаких оснований не исполнять решение РФС у него нет", — заявил «СЭ» Зайцев.