Гаврилов рассказал, как себя чувствует после перенесенного инсульта

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» рассказал, как себя чувствует после перенесенного инсульта.

«Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Когда смогу полностью восстановиться? Не знаю. У всех по-разному происходит этот процесс. Мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

(Сергей Жуков)