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28 марта, 20:19

«Ювентус» не ведет переговоры по защитнику «Локомотива» Митаю

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Марио Митай.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», информация о переговорах «Ювентуса» с «Локомотивом» по поводу приобретения туринским клубом 20-летнего защитника красно-зеленых Марио Митая в данный момент не соответствует действительности.

Албанец будет считаться в серии А легионером, в Италии на таких иностранцев действует жесткая квота, и у селекционеров «Старой синьоры» другие приоритеты в отношении футболистов подобной категории. В частности, «Ювентус» проявляет предметный интерес к 21-летнему хавбеку «Шахтера» Георгию Судакову.

При этом гранд из Турина действительно ведет поиски левого защитника, но первыми среди кандидатов идут итальянцы или представители стран, чьи граждане не считаются на Апеннинах легионерами. Что касается Митая, то его интересы представляют местные агенты, которые пытаются всеми способами подогреть интерес к своему клиенту на рынке серии А.

Митай перешел в «Локомотив» 27 августа 2022 года. Сумма его трансфера из греческого АЕКа составила 3 миллиона евро. Всего за железнодорожников он провел 37 матчей, не отличившись результативными действиями.

Контракт албанского футболиста с московским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ювентус
Марио Митай
Серия А
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