Захарян рассказал как относится к включению его в рейтинг самых перспективных футболистов мира

Сегодня, 19:20
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением по поводу включения его в рейтинг самых перспективных футболистов мира.
— Тебя включили в число самых перспективных игроков мира по данным Международного центра спортивных исследований. Как на это реагируешь?
— Спокойно. Они же составляют рейтинг по статистическим данным. Значит, сыграл хорошо на поле, поэтому попал, — цитирует Захаряна Sport24.
В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач.