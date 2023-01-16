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Сегодня, 19:20

Захарян рассказал как относится к включению его в рейтинг самых перспективных футболистов мира

Виктория Кравченко
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением по поводу включения его в рейтинг самых перспективных футболистов мира.

— Тебя включили в число самых перспективных игроков мира по данным Международного центра спортивных исследований. Как на это реагируешь?

— Спокойно. Они же составляют рейтинг по статистическим данным. Значит, сыграл хорошо на поле, поэтому попал, — цитирует Захаряна Sport24.

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-16-zakharyan-otsenil-svoye-vklyucheniye-v-spisok-samykh-perspektivnykh-futbolistov-mira
Арсен Захарян
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