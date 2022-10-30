Зарема о «Спартаке»: «Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги первого круга РПЛ для красно-белых.

«Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все: от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию. Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака». Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем.

Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом — и мы сейчас видим результат. В день тренера хочется поблагодарить всех тренеров — от Доменико Тедеско до Абаскаля, ведь каждый внес свой вклад в нынешние победы. При ком-то некоторые футболисты дебютировали, при ком-то другом стали игроками основы», — заявила Салихова.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга еще не доиграла свой последний матч в первом круге РПЛ против «Краснодара».