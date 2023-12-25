Зарема: «Промес однозначно лучший игрок «Спартака» в 2023 году»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала лучших футболистов московской команды в этом году.

— Вы назвали Промеса «красным перчиком» «Спартака». Он лучший в «Спартаке» в 2023-м?

— Однозначно. Промес, несмотря на возраст, тащил за собой команду на протяжении всего года, побил несколько рекордов. Без его лидерских качеств и умений решать момент «Спартак» не набрал бы и половины очков, — цитирует Салихову Metaratings.ru.

— Могли бы назвать топ-3 игроков «Спартака» в 2023-м?

— Мне сложно назвать троих, кто бы реально спрогрессировал в этом году. Было приятно наблюдать за игрой Пруцева, Зиньковского и Литвинова — тех ребят, кто по непонятным мне причинам часто сидел на скамейке и выигрывал конкуренцию у приобретенных игроков.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков за 18 туров.