Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

10 ноября, 07:45

Дивеев рассказал, какие матчи для него самые принципиальные в РПЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, какие матчи в РПЛ для него самые принципиальные.

«Матчи с «Динамо» — это как братское дерби. То же самое и со «Спартаком». Но ко всем командам, я считаю, нужно готовиться одинаково. Понятно, мы не берем «Спартак» или «Зенит». У «Зенита» я никогда не выигрывал. Всегда, когда [играем] с «Зенитом» я хочу, хочу, хочу [выиграть].

В общем, ко всем командам готовимся одинаково, но, если московские дерби — настрой все равно другой», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» с 39 очками занимает первое место. «Спартак» с 33 очками — второй, третий — «Ростов» (32 очка), четвертое место у ЦСКА (29 очков).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ
В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК признала правильным решение Любимова не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матча с «Крыльями Советов»
Футбольный агент из Турции: «Мне очень понравился Сазонов»
Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с ВАР
Футболист «Химок» Казанцев дисквалифицирован на два матча РПЛ
Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова
Мор: «Остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в матче с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рианчо — о конфликтах с Каррерой: «У меня есть характер, который я не намерен менять»

Дивеев: «Я не верил в «Спартак», но клуб тактически прибавил при Абаскале»