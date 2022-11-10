Дивеев рассказал, какие матчи для него самые принципиальные в РПЛ

10 ноября, 07:45
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, какие матчи в РПЛ для него самые принципиальные.
«Матчи с «Динамо» — это как братское дерби. То же самое и со «Спартаком». Но ко всем командам, я считаю, нужно готовиться одинаково. Понятно, мы не берем «Спартак» или «Зенит». У «Зенита» я никогда не выигрывал. Всегда, когда [играем] с «Зенитом» я хочу, хочу, хочу [выиграть].
В общем, ко всем командам готовимся одинаково, но, если московские дерби — настрой все равно другой», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» с 39 очками занимает первое место. «Спартак» с 33 очками — второй, третий — «Ростов» (32 очка), четвертое место у ЦСКА (29 очков).
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Основные источники исследования