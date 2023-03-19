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Сегодня, 23:08

Дивеев о травме: «Ощущения были болезненные, адская боль в поясничном отделе справа»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о повреждении, которое получил в первом тайме матча с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ. Он был заменен на 32-й минуте.

— Какие были ощущения после травмы?

— Ощущения были болезненные в игре. Я не мог кричать, подсказывать своим напарникам, потому что была сразу адская боль в поясничном отделе справа. Что именно не знаю.

— А что случилось?

— Было единоборство с Кассьеррой. Он прыгал, я в него врезался. То ли как-то неудачно врезался, то ли приземлимся. Не знаю, завтра будет известно, посмотрим.

— Такая неудачная серия. Как вы себя мотивируете?

— Все равно пытаюсь найти эмоциональные моменты. Что результат хороший, команда — молодец, выиграла. Устал от травм. Будем решать проблему. Будем разговаривать с медицинским составом. В «Торпедо» я неправильно оступился. Следующие травмы наверно были от нагрузок.

— Сегодня на сто процентов был готов? Тренерский штат не форсировал, потому что это «Зенит»?

— Нет, меня выпустили в Самаре на тридцать минут, чтобы я почувствовал атмосферу, почувствовал темп игры. Но все равно мне было тяжело. С Самарой я играл, как будто играл тридцать минут. Но сегодня я сыграл и не было какой-то тяжести, усталости.

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