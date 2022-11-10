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10 ноября, 08:25

Набабкин: «Акинфеев стал спокойнее с возрастом»

Набабкин считает, что с возрастом Акинфеев стал спокойнее
Руслан Минаев
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что с возрастом Игорь Акинфеев стал спокойнее.

«Он действительно спокойный. Это приходит с возрастом. Раньше он был более эмоционален в плане пропущенных мячей. Но это не значит, что, когда мы пропускаем он не сердится. Но сейчас он действительно стал спокойнее, и это нормально. Это опыт», — сказал Набабкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, провел за клуб 722 матча во всех турнирах и шесть раз становился чемпионом России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

17%

3.00
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Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Игорь Акинфеев
Кирилл Набабкин
ФК ЦСКА (Москва)
0
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