Лукин рассказал, чем Федотов отличается от остальных тренеров

29 октября, 22:33
Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением по итогу матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.
— После матча со «Спартаком» Федотов проявил дисциплинарные меры по отношению к Медине и Карраскалю. Что-то еще подобное было?
— Таких моментов не знаю. Он скалдырничать разговаривает. И не только Владимир Валентинович, но и весь тренерский штаб с нами разговаривают, подбадривают. К каждому нужен свой подход, и они огромные молодцы.
— Ты можешь сказать, что Карраскаль лидер команды и от его настроения зависит игра?
— Это зависит от каждого игрока, который выходит не только в стартовом составе, но и выходит на замену или нет, который находится в команде, от персонала. Мы единое целое. У нас зависимость от него? Не знаю, это надо спрашивать у тренерского штаба.
— Что думаешь по эпизоду с отмененным голом Ушакова?
— Не знаю, я этот момент не видел. Думал, что чистый гол, но так получилось. Главное, что мы выиграли.
— А его удаление? Как так получилось?
— Не знаю, надо у него спрашивать.
— Что можешь сказать по Федотову? Чем он отличается от всех остальных тренеров, с которыми ты работал?
— Не знаю, чем отличается. Но это тренер-максималист. Он требует от нас в каждом матче выкалываться на максимум, на 110 процентов. Мы стараемся это делать. Очень сильный тренер.
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