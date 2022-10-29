Лукин рассказал, чем Федотов отличается от остальных тренеров

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением по итогу матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

— После матча со «Спартаком» Федотов проявил дисциплинарные меры по отношению к Медине и Карраскалю. Что-то еще подобное было?

— Таких моментов не знаю. Он скалдырничать разговаривает. И не только Владимир Валентинович, но и весь тренерский штаб с нами разговаривают, подбадривают. К каждому нужен свой подход, и они огромные молодцы.

— Ты можешь сказать, что Карраскаль лидер команды и от его настроения зависит игра?

— Это зависит от каждого игрока, который выходит не только в стартовом составе, но и выходит на замену или нет, который находится в команде, от персонала. Мы единое целое. У нас зависимость от него? Не знаю, это надо спрашивать у тренерского штаба.

— Что думаешь по эпизоду с отмененным голом Ушакова?

— Не знаю, я этот момент не видел. Думал, что чистый гол, но так получилось. Главное, что мы выиграли.

— А его удаление? Как так получилось?

— Не знаю, надо у него спрашивать.

— Что можешь сказать по Федотову? Чем он отличается от всех остальных тренеров, с которыми ты работал?

— Не знаю, чем отличается. Но это тренер-максималист. Он требует от нас в каждом матче выкалываться на максимум, на 110 процентов. Мы стараемся это делать. Очень сильный тренер.