Защитник ЦСКА Роша назвал Акинфеева великим

Сегодня, 16:30
Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал Игоря Акинфеева великим игроком.
— Как тебе играть в Игорем Акинфеевым? Чувствуешь ли ты давление и привык ли к взаимодействию с ним на поле?
— Акинфеев — великий игрок. Для меня большая честь играть с ним. Это кумир многих болельщиков. Считаю, что в следующих играх мы будем еще лучше понимать друг друга и вместе одержим важнейшие победы.
Все матчи для меня очень важны, но игра со «Спартаком» стоит особняком. Это наш принципиальный соперник. Я во всех играх отдаюсь на 100 процентов и делаю все ради победы, — сказал бразилец на всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования