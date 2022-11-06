Защитник ЦСКА Роша назвал Акинфеева великим

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал Игоря Акинфеева великим игроком.

— Как тебе играть в Игорем Акинфеевым? Чувствуешь ли ты давление и привык ли к взаимодействию с ним на поле?

— Акинфеев — великий игрок. Для меня большая честь играть с ним. Это кумир многих болельщиков. Считаю, что в следующих играх мы будем еще лучше понимать друг друга и вместе одержим важнейшие победы.

Все матчи для меня очень важны, но игра со «Спартаком» стоит особняком. Это наш принципиальный соперник. Я во всех играх отдаюсь на 100 процентов и делаю все ради победы, — сказал бразилец на всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл».