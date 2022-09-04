4 сентября, 16:00
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
— Как Захарян переживает ситуацию — с «Челси» все очень громко.
— Он рассудительный парень, плюс мы ему помогаем.
— Как?
— Разговорами.
— Что ему говорите, какой совет?
— Надо высыпаться и отдаваться футболу. А так конкретно — это его чуйка, его решение.
— Он советовался?
— Нет, он принимает решение сам. Конечно, 99% на его месте хотели бы перехода в такую команду. Но мы надеемся, что он еще вырастет с нами.
— Понимаете, что произошло, и почему он не перешел?
— Думаю, он надеется, что зимой все будет, и он перейдет.
— Нет опасений, что парень потеряет мотивацию?
— Нет. Он любит футбол, — цитирует Скопинцев «РБ Спорт».
1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.