Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:28

Лаксальт — об уровне РПЛ и серии А: «Совершенно разные чемпионаты»

Микеле Антонов
Антон Иванов

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уровне российского и итальянского чемпионата.

— Вы долгое время играли в Италии. Если сейчас перенести «Динамо» в Серию А, где бы вы закончили сезон?

— Это совершенно разные чемпионаты, разная ментальность, стиль игры.

— Топ-5, 10?

— Очень сложно оценить. Я не могу просто взять и перенести Москву в Италию, она такая большая! (Смеется).

Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 7 матчах «Динамо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вся моя жизнь — боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ
NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС
Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Галатасарае» отреагировали на информацию, что клуб предлагал контракт Смолову