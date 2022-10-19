Лаксальт — об уровне РПЛ и серии А: «Совершенно разные чемпионаты»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уровне российского и итальянского чемпионата.

— Вы долгое время играли в Италии. Если сейчас перенести «Динамо» в Серию А, где бы вы закончили сезон?

— Это совершенно разные чемпионаты, разная ментальность, стиль игры.

— Топ-5, 10?

— Очень сложно оценить. Я не могу просто взять и перенести Москву в Италию, она такая большая! (Смеется).

Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 7 матчах «Динамо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.