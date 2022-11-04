Идову — о видео, на котором отдыхает с Магкеевым: «Просто поехали в гости к Едваю после игры»

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал «СЭ» видео, на котором он отдыхает вместе с игроком «Локомотива» Станиславом Магкеевым.

— Появилось видео, где был ты и Магкеев. Вы отдыхали. Как относишься? Было много критики в вашу сторону. Мол, проиграли и отдыхаете?

— Никак не отнесся, это полный бред. Мы просто поехали в гости к Тину Едваю со Стасом Магкеевым после игры. Я проиграл 1:6, они проиграли 0:1. В принципе у нас игры не получилось. У них был равный матч. Они были расстроены так же, как и мы. А судя по тому, как я с ними разговаривал после игры, даже, может быть, больше, чем мы. Мы поехали к Едваю, нас трое и еще кто-то. Поужинали, мясо покушали. Максимум по бокальчику вина выпили. Ничего такого. Просто играла музыка.

Понятное дело, обидно проигрывать, но за это время уже успел и погоревать, и дома посидеть, сериал посмотреть, ничего не делать. Чуть развеялись, чтобы какой-то позитив найти. Отнесся спокойно к этой ситуации, знал, что ничего в этом не было. Если бы мы поехали в клуб — это одно дело. А тут нельзя собраться с друзьями посидеть в гостях, полный бред, — сказал «СЭ» Идову.