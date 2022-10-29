Чежия о столкновении с Макаровым: «Локтем попал, кровь идет — судья даже не смотрит»

Защитник «Химок» Ираклий Чежия рассказал о своем столкновении с полузащитником «Динамо» Денисом Макаровым в матче 15-го тура РПЛ.

В результате столкновения у Чежии возникло рассечение.

— Локтем попал, кровь идет — судья даже не смотрит, — сказал Чежия.

— Это удаление?

— Нужно посмотреть повтор, не знаю. В динамике тяжело сказать. Момент тяжелый. Просто почувствовал, что что-то прилетело: или колено, или локоть. Взялся за голову — и все. Не выключился, просто рассечение. Наложили 2 шва. Общался ли по этому моменту с Денисом? Нет, ни с кем не общался. Это футбол, бывают стыки.

— Был ли удар локтем специально?

— Не знаю, специально или нет, но сам факт, что так получилось. Локтем попал, может, удали ли бы. Кровь идет, рассечение есть, а судья даже не смотрит.

— Боитесь вылета?

— Конечно, не хотелось бы вылететь, но не все еще потеряно.

«Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6. Подмосковная команда продлила свою серию без побед до 15 матчей подряд.