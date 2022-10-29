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Сегодня, 17:44

Чежия о столкновении с Макаровым: «Локтем попал, кровь идет — судья даже не смотрит»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ираклий Чежия рассказал о своем столкновении с полузащитником «Динамо» Денисом Макаровым в матче 15-го тура РПЛ.

В результате столкновения у Чежии возникло рассечение.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;. «Динамо» — «Химки»: судья не наказал предупреждением Макарова

— Локтем попал, кровь идет — судья даже не смотрит, — сказал Чежия.

— Это удаление?

— Нужно посмотреть повтор, не знаю. В динамике тяжело сказать. Момент тяжелый. Просто почувствовал, что что-то прилетело: или колено, или локоть. Взялся за голову — и все. Не выключился, просто рассечение. Наложили 2 шва. Общался ли по этому моменту с Денисом? Нет, ни с кем не общался. Это футбол, бывают стыки.

— Был ли удар локтем специально?

— Не знаю, специально или нет, но сам факт, что так получилось. Локтем попал, может, удали ли бы. Кровь идет, рассечение есть, а судья даже не смотрит.

— Боитесь вылета?

— Конечно, не хотелось бы вылететь, но не все еще потеряно.

«Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6. Подмосковная команда продлила свою серию без побед до 15 матчей подряд.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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