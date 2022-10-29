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Защитник «Химок» Ираклий Чежия рассказал о своем столкновении с полузащитником «Динамо» Денисом Макаровым в матче 15-го тура РПЛ.
В результате столкновения у Чежии возникло рассечение.
— Локтем попал, кровь идет — судья даже не смотрит, — сказал Чежия.
— Это удаление?
— Нужно посмотреть повтор, не знаю. В динамике тяжело сказать. Момент тяжелый. Просто почувствовал, что что-то прилетело: или колено, или локоть. Взялся за голову — и все. Не выключился, просто рассечение. Наложили 2 шва. Общался ли по этому моменту с Денисом? Нет, ни с кем не общался. Это футбол, бывают стыки.
— Был ли удар локтем специально?
— Не знаю, специально или нет, но сам факт, что так получилось. Локтем попал, может, удали ли бы. Кровь идет, рассечение есть, а судья даже не смотрит.
— Боитесь вылета?
— Конечно, не хотелось бы вылететь, но не все еще потеряно.
«Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6. Подмосковная команда продлила свою серию без побед до 15 матчей подряд.
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