Защитник «Химок» Идову — о серии поражений команды: «Нам пора уже один раз победить, и все попрет»

Защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал отсутствие побед у подмосковного клуба.

«Можно ли сказать, что Юран забрал с собой фарт? Ну, судя по результатам, можно. Но, понятное дело, это вряд ли так работает: просто нам надо еще усерднее тренироваться, выкладываться, и все получится. Я думаю, мы движемся в правильном направлении, Спартак Артурович все верно делает, на мой взгляд.

Психологически тяжело, что мы не побеждаем так много времени, хотя иногда играем неплохо, заслуживаем как минимум ничьи. Это все накапливается как снежный ком, поэтому эмоциональный фон не самый простой. Нам пора уже один раз победить, и все попрет, все будет хорошо", — приводит «РБ Спорт» слова Идову.

«Химки» не выигрывали уже 10 матчей подряд. Последний раз команда под руководством Сергея Юрана одержала победу 7 августа в матче с «Торпедо» (1:3).

В начале сентября подмосковный клуб объявил о назначении Спартака Гогниева главным тренером.

На данный момент «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (8 очков). Следующий матч команда Гогниева проведет 7 октября, она сыграет с «Уралом».