Никитин — об отстранении игроков «Химок»: «Прекрасно осознаю, что тренер не враг сам себе»

Защитник «Химок» Алексей Никитин отреагировал на отстранение от тренировок с основной командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого.

«Когда тренер отстранял Тихого и Идову, он объяснил им причины такого решения. На меня это никак не повлияло. Прекрасно осознаю, что тренер не враг сам себе. Никто не хочет быть уволенным, все хотят побеждать. Если он отстранил игроков, значит считает, что так добьется результата. Для меня это абсолютно простая ситуация», — цитирует Sport24 Никитина.

10 октября стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайна Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).