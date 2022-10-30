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Сегодня, 12:30

Вернется ли Дзюба зимой в РПЛ? Мнение комментатора Керимова

Керимов не верит, что зимой Дзюба вернется в Россию
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Эльвин Керимов не верит, что зимой нападающий «Аданы» Артем Дзюба вернется в Россию.

— Не сломается ли Дзюба сейчас психологически? В «Зените» он долгие годы был на ведущих ролях, а тут — глухой запас...

— У Дзюбы, согласитесь, хватало сложных периодов в карьере. Уходы в аренду в «Томь», «Арсенал». Он знает, как бороться с такими ситуациями. Конечно, Артем недоволен ролью запасного, и сейчас Артем несчастлив. А чему радоваться? Тебя подписали на солидный контракт, представили как звезду, ты в первом же матче забиваешь «Фенеру», а потом садишься на лавку и не выходишь. Да, это сложно и, возможно, что-то новое для него, потому что другая среда, другой чемпионат. И Дзюба там не прима. В Турции таких, как он, человек 20-30, а то и 40. Однако, мне кажется, ментально Дзюба готов к такому вызову, будет бороться за место в составе.

— А не считаете, что руководители «Аданы» решат зимой с ним расстаться, если он в ближайших турах себя никак не проявит?

— Здесь нужно знать условия контракта. Объявлен срок 1+1, но я не в курсе, какие в нем нюансы. Будут ли ему искать клуб для аренды на полгода? Появятся ли команды, которые захотят его подписать и удовлетворить его финансовые амбиции? Не думаю, что в очередь за Дзюбой выстроятся клубы за пределами России. И захочет ли сам Артем уезжать из Турции?

— А вы исключаете его возвращение в Россию зимой?

— Если бы Артем хотел, он бы остался летом в России. У него же была такая возможность. В Турцию он уехал не просто так. Человек пожелал сменить обстановку. Зная его характер, думаю, Дзюба не захочет сдаваться. Это не в его правилах, не похоже на него. Если Артем вернется из Турции в Россию, ничего там не добившись, это будет выглядеть довольно странно.

Артем Дзюба. «Зимой Дзюба не вернется в Россию. Не в его правилах сдаваться!» Эксперт — о шансах форварда в Турции

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Артем Дзюба
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ФК Адана Демирспор
1
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