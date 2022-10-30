Вернется ли Дзюба зимой в РПЛ? Мнение комментатора Керимова

Сегодня, 12:30
Комментатор Эльвин Керимов не верит, что зимой нападающий «Аданы» Артем Дзюба вернется в Россию.
— Не сломается ли Дзюба сейчас психологически? В «Зените» он долгие годы был на ведущих ролях, а тут — глухой запас...
— У Дзюбы, согласитесь, хватало сложных периодов в карьере. Уходы в аренду в «Томь», «Арсенал». Он знает, как бороться с такими ситуациями. Конечно, Артем недоволен ролью запасного, и сейчас Артем несчастлив. А чему радоваться? Тебя подписали на солидный контракт, представили как звезду, ты в первом же матче забиваешь «Фенеру», а потом садишься на лавку и не выходишь. Да, это сложно и, возможно, что-то новое для него, потому что другая среда, другой чемпионат. И Дзюба там не прима. В Турции таких, как он, человек 20-30, а то и 40. Однако, мне кажется, ментально Дзюба готов к такому вызову, будет бороться за место в составе.
— А не считаете, что руководители «Аданы» решат зимой с ним расстаться, если он в ближайших турах себя никак не проявит?
— Здесь нужно знать условия контракта. Объявлен срок 1+1, но я не в курсе, какие в нем нюансы. Будут ли ему искать клуб для аренды на полгода? Появятся ли команды, которые захотят его подписать и удовлетворить его финансовые амбиции? Не думаю, что в очередь за Дзюбой выстроятся клубы за пределами России. И захочет ли сам Артем уезжать из Турции?
— А вы исключаете его возвращение в Россию зимой?
— Если бы Артем хотел, он бы остался летом в России. У него же была такая возможность. В Турцию он уехал не просто так. Человек пожелал сменить обстановку. Зная его характер, думаю, Дзюба не захочет сдаваться. Это не в его правилах, не похоже на него. Если Артем вернется из Турции в Россию, ничего там не добившись, это будет выглядеть довольно странно.
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