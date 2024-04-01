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1 апреля, 17:27

Байрамян: «Роналдо и Сако хорошо усилили «Ростов». Думаю, они еще прибавят»

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об игре новичков клуба — Умара Сако и Роналдо.

Оба футболиста присоединились к желто-синим в зимнее трансферное окно.

«Все новички, которые к команде зимой присоединились, молодцы, постепенно вливаются в коллектив. Но, я думаю, они еще прибавят. Роналдо с каждой игрой становится все лучше и лучше. В матче с «Динамо» у него было несколько моментов, в которых он мог забить, однако, к сожалению, не вышло. Но я уверен, у него все получится. Что касается Умара Сако, то он вообще большой молодец, в обороне все делает на высшем уровне. Эти ребята хорошо усилили «Ростов», — цитирует Байрамяна Legalbet.

Роналдо пополнил состав «Ростова» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из софийского «Левски» составила 2 миллиона евро. За российский клуб 23-летний бразилец провел 4 матча, записав на свой счет 1 результативную передачу.

Сако перешел в ростовскую команду на правах аренды из болгарской «Арды» до конца текущего сезона. На счету 27-летнего ивуарийца 4 проведенных встречи за желто-синих.

Источник: Legalbet
Хорен Байрамян
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
Умар Сако
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