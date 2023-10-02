Защитник «Крыльев Советов» Костанца назвал «Спартак» народной командой

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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца считает «Спартак» народной командой.
«Пожив в России и изучив все клубы РПЛ, я понял, что больше всех болельщиков в стране у «Спартака». Это действительно народная команда. Но на последнем матче со «Спартаком» наших фанатов было лучше слышно, будто весь стадион болел за «Крылья», — заявил Костанца «РБ Спорт».
«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает 5-е место.