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Сегодня, 12:45

Агент Глебова — о положении «Ростова» в РПЛ: «У команды есть потенциал и хороший тренер»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Ростова» Данила Глебова, рассказал «СЭ», как игрок переживает положение команды в чемпионате России.

— Как Глебов справляется с положением «Ростова» в турнирной таблице?

— Он трудяга и большой профессионал. Даниил очень амбициозный. Плюс не надо забывать о проблемах с логистикой и постоянных переездах в разные регионы страны всеми возможными способами. Но у команды есть потенциал и хороший тренер, который умеет побеждать и преодолевать разные ситуации. Впереди очный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Будет интересная игра.

После 10 туров чемпионата России «Ростов» занимает 12 место с 10 очками. В следующем туре ростовчане сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 7 октября в Краснодаре, начало — 19:00 мск.

Данил Глебов
ФК Ростов
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