Защитник Лаксальт продлил контракт с «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Диего Лаксальтом. Соглашение рассчитано до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.

«Диего — очень важный для нас игрок, и мы рады, что он продолжит помогать нам достигать своих целей в будущем, — прокомментировал заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.

30-летний уругваец перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. За это время он провел 40 матчей и завоевал бронзу чемпионата России.