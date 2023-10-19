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Сегодня, 21:56

Защитник Лаксальт продлил контракт с «Динамо»

Виктория Кравченко
Диего Лаксальт.
Фото ФК «Динамо»
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Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Диего Лаксальтом. Соглашение рассчитано до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.

«Диего — очень важный для нас игрок, и мы рады, что он продолжит помогать нам достигать своих целей в будущем, — прокомментировал заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.

30-летний уругваец перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. За это время он провел 40 матчей и завоевал бронзу чемпионата России.

Источник: https://fcdm.ru/news/diego-laksalt-prodlil-kontrakt-s-dynamo-1697733891/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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