Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 апреля, 14:46

Защитник «Локомотива» Фассон готов стать бразильской легендой РПЛ

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в разговоре с «СЭ» выразил желание стать бразильской легендой в российском чемпионате.

«Знаю о бразильских легендах РПЛ, таких как Роберто Карлос, Веллитон, Халк. Хотел ли бы пополнить их ряды? Если у меня получится стать такой же бразильской легендой в России, почему бы нет?! Готов ли, как они, провести столько сезонов? Здесь зависит не только от меня. Это комплекс факторов», — сказал Фассон «СЭ».

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за команду во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами.

«Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
3
0
Читайте также
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Ростова» Роналдо: «Удивительно, что в РПЛ так много бразильцев»

В «Ахмате» сообщили о возвращении в общую группу нападающего Агаларова