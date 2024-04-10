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Сегодня, 09:20

Защитник «Локомотива» Тикнизян обвинил свою бывшую девушку в краже денег

Алина Савинова
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывшая девушка защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна Кристина Строкова сообщила, что футболист написал на нее заявление в полицию.

Игрок обвиняет экс-возлюбленную в краже денег с его банковского счета. Как рассказал Тикнизян сотрудникам правоохранительных органов, в ноябре и декабре 2023 года происходили списания с карты, которую он выпустил на имя Строковой и привязал к своему счету во время их отношений.

«Давайте поддержим Наира Тикнизяна, чтобы он стал наконец-то просто достойным отцом своему сыну и мужчиной. И перестал разными способами уклоняться от своей ответственности, беспокоясь только о своих капиталах. Но, когда я воспитываю ребенка одна, а второй живет, не принимая никакого участия в его судьбе, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться еще повесить на меня подобное преступление?» — написала Строкова в своих соцсетях, прикрепив фото протокола заявления.

В январе 2021 года у Тикнизяна и Строковой родился сын Эмилиан. В ноябре 2023-го футболист женился на ведущей Яне Ромашкиной.

24-летний Тикнизян с 2021 года выступает за «Локомотив». В текущем сезоне он провел 26 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 9 голами и 6 результативными передачами.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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