Гойкович: «Все легионеры хотят в «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, за какие клубы в РПЛ он хотел бы сыграть.

«Когда был молодым, мечтал играть за «Реал», «Ливерпуль». В жизни все может случиться. Мне нравится российский футбол, здесь хорошие стадионы, приличные условия. Но я не россиянин и не могу сказать, что прошел, условно, спартаковскую школу и потому всегда мечтал играть в этом клубе. Думаю, все легионеры здесь хотят попасть в «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо» или ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Гойкович выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах.