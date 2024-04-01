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1 апреля, 19:43

Защитник «Спартака» Чернов: «Краснодар» все еще в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что красно-белые претендуют на золотые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

«Кто сейчас ближе всего к чемпионству в РПЛ? Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором местах. Но и у других есть шансы. Считаю ли я, что «Краснодар» все еще в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». В активе команды Сергея Семака 41 очко, набранное в 21 матче. Вторым идет «Краснодар» (40), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38). «Спартак» занимает 6-е место, отставая от петербургского клуба на 9 очков.

 

Источник: «РБ Спорт»
Никита Чернов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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