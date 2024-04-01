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1 апреля, 19:53

Игнатьев: «Мусаев не волшебник. Ему нужно время для того, чтобы футболисты поняли и приняли его идеи»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Встреча с железнодорожниками стала для Мурада Мусаева первой с момента возвращения в команду на пост главного тренера. Специалист возглавил «быков» 14 марта, подписав контракт до конца сезона-2023/24.

«Я увидел у Мусаева то, что он делал с «Краснодаром» и раньше: высокий прессинг, вертикальный футбол. При этом игроки не очень понимают пока, как перестраиваться и использовать возникающие свободные зоны. Наверное, пока они посматривают ближе к своим воротам, вспоминая то, что им говорил Ивич. Думаю, что Мусаев все наладит, но мне бы хотелось, чтобы все понимали, что он не волшебник. Ему нужно время для того, чтобы футболисты поняли и приняли его идеи, а самое главное, смогли их воплощать в жизнь», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

6 апреля краснодарская команда проведет выездной матч против «Пари НН».

Источник: «Газета.Ru»
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Мурад Мусаев
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