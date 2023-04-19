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Сегодня, 12:41

Защитник «Спартака» Чернов заявил, что у него нет номера телефона Федуна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» заявил, что лично не поздравлял экс-владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.

— На прошлой неделе был день рождения у Леонида Федуна. Как-то его поздравил?

— У меня даже номера его нет. Думаю, у нас капитан, вице-капитан — все поздравили от команды. Мне кажется, я не тот человек, который должен писать ему. У него своих забот много, думаю, в этот день. От лица всей команды, наверное, кто-то поздравил. Думаю, этого достаточно, — сказал Чернов.

19 апреля «Спартак» сыграет с «Акроном» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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