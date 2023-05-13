Сегодня, 17:00
Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.
В конце первого тайма с поля был удален Даниил Денисов, в результате второй тайм красно-белые провели в меньшинстве.
— Глупое удаление. Пересмотрели момент — не согласны со второй карточкой.
— Мирзов говорит, что даже звук слышал.
— Хорошо.
— Чувствуете, что Спартак сдал?
— По результатам да, по игре — нет.
— С чем связана замена?
— Свело мышцу. Думаю, если бы остался играть, все могло закончиться хуже.