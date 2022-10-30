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Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).
— «Торпедо» — боевитая команда. Мы пытались забить всеми силами. Может, не хватило чуть-чуть везения и агрессии. «Торпедо» сражалось и билось за то, чтобы не дать нам забить гол. Был хороший момент, который не смогли реализовать, но хорошо, что позднее мы смогли забить.
— Вы сказали, что не хватило агрессии. Кому?
— Думаю, нам не хватило в завершающей стадии. Нужно было чуть резче идти на мяч, но защитники «Торпедо» сыграли здорово.
— Ожидали подобного от последней команды чемпионата?
— Конечно, ожидали. Мы смотрели последние игры. Последние матчи «Торпедо» завершало со счетом 0:1 или 1:0. Команда тяжелая, сменился тренер. Они играют в агрессивный футбол, пытаются прессинговать один в один. Команда боевитая, никогда не сдается. Футболисты постоянно навязывают борьбу. Очень вязкий и тяжелый соперник.
— Игроки «Торпедо» сказали, что забитый гол получился несколько курьезным. Согласен?
— Если они так сказали, то, наверное, да. Я плохо видел момент.
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