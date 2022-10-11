Рыбус: «Отлично сыграли против «Крыльев», набрали уверенные три очка!»

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Защитник «Спартака» Мацей Рыбус в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ (5:2).
«Отлично сыграли против «Крыльев», набрали уверенные три очка! Заслуженно победили. В этом матче получалось вообще все. Будет ли «Спартак» фаворитом в дерби? Даже не знаю, посмотрим», — сказал Рыбус «СЭ».
После 12 туров красно-белые занимают 3-е место в РПЛ (25 очков).
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Основные источники исследования