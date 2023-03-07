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Сегодня, 11:33

Защитник «Урала» Филипенко не видит смысла сравнивать РПЛ с ла лигой

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Защитник «Урала» Егор Филипенко поделился мнением о текущем уровне чемпионата России по футболу.

«У меня есть опыт игры в зарубежных чемпионатах: в Испании, Израиле и Белоруссии. Нет смысла сравнивать РПЛ с испанским чемпионатом. Ни для кого не секрет, ла лига — лучший чемпионат в мире. В России все-таки более силовой футбол, в Израиле играют в более техничный, а все южные ребята неплохо работают с мячом. В РПЛ же борьба и сила. Все равно в России достаточно высокий уровень, но надо быть откровенным: последнее время уровень нашей лиги падает, и связано это с отъездом легионеров», — приводит слова Филипенко Sport24.

34-летний белорусский защитник с 2015 по 2016 год выступал за испанскую «Малагу». Он перебрался в «Урал» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на счету Филипенко 6 матчей в РПЛ, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-07-filipenko-net-smysla-sravnivat-rpl-s-ispanskim-chempionatom-ni-dlya-kogo-ne-sekret-la-liga-luchshaya-liga-v-mire
Егор Филипенко
Футбол
ФК Урал
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