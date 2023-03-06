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Защитник «Урала»: «Ничью со «Спартаком» в Москве нужно отмечать»

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Защитник «Урала» Эммерсон прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в 18-м туре РПЛ.

«Мы полностью довольны игрой: нам удалось реализовать свои моменты. Нужно учитывать уровень соперника — «Спартак» мог и больше забить. Но ничью со «Спартаком» в Москве нужно отмечать. Это был равный футбол. Итоговая ничья — закономерный результат для обеих команд», — цитирует Эммерсона «Чемпионат».

«Урал» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Виктора Гончаренко в гостях сыграет с «Торпедо». Встреча состоится в субботу, 11 марта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5021665-zaschitnik-urala-emmerson-nichyu-so-spartakom-v-moskve-nado-otmechat.html
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