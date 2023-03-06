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Сегодня, 12:31

Камоцци заявил, что Дзюба точно поможет «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова».

«Дзюба все еще большой игрок для РПЛ. В матче против «Ростова» он еще раз всем это продемонстрировал. Уверен, он точно поможет «Локомотиву», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил 3 мяча в ворота «Ростова (3:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-dzyuba-bol-shoj-igrok-on-tochno-pomozhet-lokomotivu/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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